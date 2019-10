Bordesholm

In der Urlaubs- und Ferienzeit werden die Vorräte an Blutkonserven oft knapp, weil regelmäßige Spender nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Blutspendedienst Nord-Ost des DRK mit. Bereits kurz nach Beginn der Herbstferien hatte es einen Engpass bei einigen Blutgruppen gegeben. Der nächste Termin des DRK-Ortsvereins Bordesholm ist allerdings schon nach dem Ende der Ferien.

"Mitgefühl für andere Menschen zeigen"

Daher hofft der Verein auf viele Spender, die dann von 15 bis 19 Uhr in der Lindenschule in Bordesholm (Schulstraße 6-8) zum Blutspenden erscheinen und damit "nicht nur Solidarität, sondern auch ein hohes Maß an Mitgefühl für andere Menschen" beweisen, wie der Ortsverein betont. Trotz hohen Bedarfs ist die Zahl der Blutspenden laut DRK in Schleswig-Holstein und Hamburg in den vergangenen Jahren gesunken. Spender müssen ihren Personalausweis mitbringen.

