Klettern in Kiel ist auf dem Vormarsch. Wer hoch hinaus will, kann seit Ende April das Gewerbegebiet in Melsdorf aufsuchen: Die Eröffnung der Kletterbar Kiel gibt Kraxlern in Kiel die Gelegenheit, ihre Handgriffe zu verfeinern oder den neuen Sport kennen zu lernen. Das sollten Besucher wissen.