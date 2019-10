Sammelaktion für die Bordesholmer Tafel

Bordesholm

Eigentlich hat Familie Rohs alles für den morgigen Halloween-Abend vorbereitet. Nur eines fehlt noch: "Wir brauchen gute Sprüche, damit die Bordesholmer auch tatsächlich ihre Lebensmittel rausrücken", sagt Familienvater Axel Rohs. Denn "Süßes, sonst gibt´s Saures", wird am Donnerstag in Bordesholm nicht an jeder Tür zu hören sein.

Bereits letztes Jahr entstand in der Familie die Idee, am 31. Oktober nicht Schokolade, Weingummi und Bonbons zu sammeln, sondern Nudeln, Reis und Konserven und die Beute der Bordesholmer Tafel zu Gute kommen zu lassen. "Das haben wir auch gemacht. Die Leute hatten vorher aber logischerweise nur für Süßigkeiten für die Kinder gesorgt", so Rohs. Das soll dieses Mal anders sein.

Bordesholmer Tafel benötigt mehr Spenden

Beate Kälbert, seit ihrer Gründung im Jahr 2009 Leiterin der Bordesholmer Tafel, ist begeistert von der Aktion: "Eigentlich stehe ich diesem Halloweenbrauch eher skeptisch gegenüber. So aber, hat er auch für mich einen Sinn." Zudem sei die Organisation dringend auf die Spenden angewiesen.

Mehr als 940 Tafeln gibt es in Deutschland. Die Zahl der Einrichtungen sowie ihrer Mitarbeiter und Helfer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das Problem aber ist vielerorts das gleiche: "Wir kriegen zwar wöchentlich Spenden von den örtlichen Supermärkten, das reicht aber bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken", sagt Kälbert. Deshalb sollen an Halloween möglichst viele haltbare Lebensmittel gesammelt werden. "Die haben auch den Vorteil, dass sie – anders als die Ware, die wir von den Märkten bekommen – neuwertig und noch lange haltbar sind."

Startpunkt am Lindenplatz in Bordesholm

"Zum Mitsammeln ist jeder eingeladen, ob gruselig verkleidet oder nicht", sagt Rohs. Um 17 Uhr trifft sich der Umzug, der unter anderem vom Jugendtreff Bordesholm unterstützt wird, an der alten Linde auf dem Klosterplatz – "mit Bollerwagen oder anderen Beutetaschen". An gleicher Stelle werden dann die Spenden um 19.30 Uhr zum Abtransport für die Tafel verladen und darauf anschließend mit Punsch angestoßen – bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus der Klosterkirche.

Die Aktion solle den Spaß am Gruseln mit dem Spaß am Teilen verbinden. Denn: "Es gibt eben auch gruselige gute Geister." Und bis morgen Abend soll dann auch der Erkennungsspruch für die Sammler stehen. Bisheriger Arbeitstitel: "Teller voll oder Geistergroll".

Die Bordesholmer Tafel Die Bordesholmer Tafel ging aus einer "Außenstelle" der Plöner Tafel hervor. 2008 wurde zunächst das Gemeindehaus der Christuskirche in Bordesholm einmal wöchentlich mit fertig gepackten Paketen aus Plön beliefert, doch der Aufwand war zu groß – im März 2009 gründete sich die Bordesholmer Tafel. Träger ist der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeindeverband Bordesholm. Die Tafel finanziert sich aus Spenden und beschäftigt rund 40 ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter. 303 Personen werden von der Einrichtung versorgt, davon 179 Erwachsene und 124 Kinder. Die Zahl der betreuten Haushalte ist im Laufe der Jahre von 37 auf derzeit 98 Haushalte gestiegen. Auch deshalb wurde 2017 der neue Standort im Lüttparten 8 bezogen.

