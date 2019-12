Frauen-Forum will mehr Klimaschutz

Bordesholm

Mit ihrer Initiative wollen Maike Brzakala, Sabine Gliesmann, Carola Ketelhodt und Kerstin Wessel Ideen und Vorschläge für konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Bordesholm entwickeln. Die vier Frauen verstehen das BürgerInnen-Forum als überparteiliche Arbeitsgruppe, in der kreatives und engagiertes Handeln auf der Agenda steht. Ob Konsum, Ernährung und Landwirtschaft, Mobilität und Verkehr oder Wohnen und Gewerbe – die Initiatorinnen sehen viele Stellschrauben, an denen in der 7500 Einwohner zählenden Gemeinde gedreht werden kann.

Politik braucht viel zu lange

Ein „Weiter so“ kommt für die Frauen nicht in Frage. „Es gibt viel Potenzial, viele Menschen wollen Veränderungen. Und wir müssen schneller ran, die Zeit drängt für konkrete Aktivitäten“, erklärt Sabine Gliesmann, die sich auch im Kirchengemeinderat der Klosterkirche engagiert. Carola Ketelhodt ist Vorsitzende des Bordesholmer Umweltausschusses und Mitglied bei den Grünen, das geplante BürgerInnen-Forum hält sie trotzdem für den richtigen Weg. „Politik braucht viel zu lange, die Tagesordnung im Umweltausschuss ist immer rappelvoll, ständig sind wir dort mit anderen Themen beschäftigt.“

Ziel der Akteurinnen ist, die Gemeinde in zehn Jahren klimaneutral zu machen. „Wichtig ist uns dabei, dass wir trotzdem eine hohe Lebensqualität halten, das muss auch kein Widerspruch sein“, betont Ketelhodt. Für Maike Brzakala ist die Zeit zum Handeln mehr als reif. „Wenn wir nicht wollen, dass dieser Boden hier in 30 Jahren Meeresgrund ist, muss jetzt sofort auf jeder Ebene mutig gehandelt werden, egal aus welcher Gruppe oder Partei man kommt“, mahnt die Vorsitzende der Bund-Ortsgruppe Bordesholm.

Neue Modelle entwickeln

Kerstin Wessel, die früher bei dem Projekt „Kunst und Agenda 21“ in Bordesholm beteiligt war, wünscht sich einen anderen Umgang etwa bei Verkehr und der Mobilität. „Wir brauchen ein neues Zukunftsbild und wollen neue Modelle für die Gemeinde entwickeln. Dazu brauchen wir alle Köpfe und Ideen, das können wir nicht alleine anschieben“, erklärt Kerstin Wessel. Nötig ist zudem der Schulterschluss mit der örtlichen Wirtschaft sowie Vereinen und Verbänden.

Für das Gründungstreffen, das am 5. Dezember um 19 Uhr im Gemeindehaus der Klosterkirche am Lindenplatz 11 anberaumt ist, hofft das Quartett auf viel Zuspruch. Sie alle haben ihre Herzensthemen. Carola Ketelhodt selbst wünscht sich mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer im Ort. „Aber jeder Mensch hat seine Herzensthemen, da kommt bestimmt einiges aus der Bevölkerung.“

Weitere Informationen geben die Frauen per Mail: maike.brzakala@gmail.com, s.gliesmann@posteo.de, carolaketelhodt@web.de sowie kw-wessel@posteo.de.

