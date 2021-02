„Schlotti“ darf nicht sterben: Das ist die Meinung zahlreicher Einwohner in Alt-Bordesholm. Eine Gruppe von Nachbarn und Anliegern will das alteingesessene Ladengeschäft an der Wildhofstraße 17 retten – und entwickelt derzeit ein neues Betreiberkonzept. Helfen soll dabei auch das Land.