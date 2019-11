Ausschuss-Zoff wegen Kirchenzuschuss

Bordesholm

Die katholische St. Marienkirche in Bordesholm ist am 5. Juli 1970 geweiht worden. Im kommenden Jahr wird der 70. Geburtstag begangen. Seit mehr als fünf Jahren will die Kirchengemeinde, zu der 1200 Menschen im Bereich Bordesholm und Flintbek gehören und die seit 2010 mit Neumünster fusionierte, diese notwendige Veränderung realisieren. Aber das Erzbistum habe nie Geld bereitgestellt, berichtet Bauausschussmitglied Norbert Schulz.

Rollstuhlfahrer kommen nicht in die Kirche

"Ältere Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, können die fünf Stufen im Eingangsportal des Gotteshauses selbst zum Teil gar nicht mehr oder nur beschwerlich bewältigen. Rollstuhlfahrer kommen gar nicht in die Kirche", so Schulz weiter. Bei Gottesdiensten helfen Mitglieder der Kirchengemeinde oder andere Gottesdienstbesucher diesen Menschen. Die Kirche und auch der dahinter liegende Friedhof sei ein Treffpunkt, begründete Pfarrer Peter Wohs den Antrag. Zudem hätten sich Senioren auf der Treppe bereits verletzt.

Beichtstuhl soll neuem Eingang weichen

Die Kosten für die Schaffung eines neuen Zugangs auf der Rückseite der Kirche schätzt der Architekt Ralf Dieter Ladwig auf 15000 Euro, um 20 Prozent bittet die Kirchengemeinde. "Wir müssen einen neuen Zugang schaffen, weil diese Barrierefreiheit im Eingang unmöglich ist", führt Norbert Schulz aus. Der alte Beichtstuhl, der dem neuen Eingang im Weg sind, sollen komplett entfernt und nicht ersetzt werden. "In der Sakristei besteht die Möglichkeit für die Beichte."

CDU will "reiche katholische Kirche " nicht fördern

Das Amt hat in einer Vorlage für den Sozialausschuss empfohlen, keinen Zuschuss zu gewähren, weil sich das Gotteshaus auf Grundeigentum der katholischen Kirche befindet. Anders verhalte es sich bei der Klosterkirche, dessen barrierefreien Zugang die Gemeinde 2017 gefördert hatte. Da gehört das Areal der Kommune. Die CDU und FDP stimmten auch gegen die Förderung. "Die reiche katholische Kirche hat so viele Ländereien, da müssen wir als Kommune nicht unter die Arme greifen", so Hans Joachim Ströh ( CDU).

Befürworter sehen Teilhabe

SPD-Fraktionschef Norbert Schmidt will auch "keine katholische Kirche unterstützen, wir sehen aber eben zuerst die Teilhabe von Menschen". SPD, Grüne und UWB stimmten für den Antrag. "Das steht uns gut zu Gesicht", argumentierte Michael Völker von der Wählergemeinschaft. Ob das Geld tatsächlich fließen wird, entscheidet endgültig die Gemeindevertretung in der Sitzung am Dienstag, 10. Dezember, im Rathaus.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier