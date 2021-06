Bordesholm

Mit einem Gottesdienst an diesem Donnerstag in der Christuskirche wird Kirsten Greiß von Pastorin Stefanie Kämpf sowie Propst Stefan Block feierlich entpflichtet. Das Vaterunser und die Fürbitten zum Abschluss zelebriert Pastorin Kämpf draußen vor der Kirche zusammen mit vielen Eltern und Kita-Kindern.

Dann heißt es, Abschied zu nehmen – und diese Momente werden für Kirsten Greiß sehr bewegend sein. „Vernünftige Worte kann man dann nicht von mir erwarten, wahrscheinlich werde ich auch heulen“, räumt die 64-Jährige freimütig ein.

Von Beginn an am richtigen Platz

Kirsten Greiß stammt aus Soest, in Nordrhein-Westfalen fand sie aber nach ihrer Ausbildung keine passende Stelle. Als sie von der Leitungsstelle an der Christuskirchen-Kita hörte, winkte sie zunächst ab: „Bordesholm ist doch ein Autobahndreieck und kein Ort, dachte ich damals.“

Lesen Sie auch: Kirchenkreis Altholstein: "Genderkoffer" für Kindertagesstätten

Dann trat sie den Posten an – und fühlte sich von Beginn an am richtigen Platz. „Da waren Leute um mich herum, die hatten Lust und Interesse und wollten was gestalten, und dazu wird man noch großartig vom Kirchenkreis unterstützt“, sagt die Mutter zweier Töchter und zweifache Großmutter.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Lob vom Arbeitgeber

Ein Wechsel stand nie zur Diskussion, obwohl es Angebote gab. Kirsten Greiß schätzt sich als sehr loyalen Menschen ein. Zudem gefällt ihr der Arbeitsplatz auch noch nach 39 Jahren. Auf die Frage nach schönen Momenten muss sie nicht lange überlegen: „In einer gemeinsamen Aktion mit 90 Eltern haben wir im November 2005 den großen Garten naturnah umgestaltet, das war ein toller Tag.“ Viel Lob wird es für die scheidende Kitaleiterin vom Arbeitgeber im Gottesdienst geben, machte Pastorin Stefanie Kämpf deutlich.

So hat sich die Christuskirchen-Kita mit Kirsten Greiß einen sehr guten Ruf erworben, die Wartelisten sind lang, erklärt die Pastorin. „Sie ist unglaublich engagiert und hat auch immer darauf geachtet, was aus Sicht der Kinder gut ist. Wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet“, betont Stefanie Kämpf. Zwei Wochen noch wird Kirsten Greiß die Übergabe an ihre Nachfolgerin Stephanie Hannich gestalten, dann ist Ruhestand angesagt. Große Pläne hat sie nicht. „Ich werde erst mal gar nichts machen. Nur runterkommen.“