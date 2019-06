Bordesholm

Auf Initiative von Bürgermeister Werner Kärgel aus Brügge wurde im Amts-Hauptausschuss über eine amtsweite Aufstellung von Mitfahrbänken gesprochen. In Brügge wird derzeit über einen passenden Platz für eine gekennzeichnete Sitzbank gesprochen, von der Dorfbewohner bei mitnahmewilligen Autofahrern einsteigen können. In Mühbrook wurde vor kurzem in der Dorfmitte eine Mitnahmebank aufgestellt. Für Amtsvorsteher Torsten Teegen (Loop) wäre diese moderne Form des Trampens ein Baustein zur Stärkung der Mobilität auf dem Lande. „Es gibt ja auch andere Modelle wie den Bürgerbus oder Zuschüsse für Taxifahrten. Es ist zu merken, dass Mobilität eine großes Thema in den Dörfern ist“, sagte Teegen nach der Sitzung im Bordesholmer Rathaus am Dienstag.

Auch flächendeckende Lösungen werden diskutiert

Das Gremium aus Bürgermeistern und Vertretern aller 14 Gemeinden im Amt Bordesholm empfahl schließlich, die Amtsverwaltung mit der Entwicklung eines Konzepts für eine amtsweite Mitnahmebank-Lösung zu beauftragen. In der nächsten Sitzungsperiode im dritten Quartal dieses Jahres soll das Konzept stehen und vorgestellt werden. Dabei geht es auch um die Finanzierung, Zuschüsse könnten bei der Aktivregion Mittelholstein beantragt werden. „Es geht letztendlich auch um die Stärkung unserer Region“, betonte Teegen.

Auch amtsübergreifend sind Mitnahmebänke ein Thema, Vertreter des Amtes Bordesholm hätten darüber im Nachbarschaftsausschuss mit der Stadt Kiel darüber gesprochen. „Man will ja auch zurückkommen“, sagte der Amtsvorsteher mit Blick auf mögliche Anlaufstellen in der Landeshauptstadt. Zudem würde eine flächendeckende Aufstellung der Mitnahmebänke die Akzeptanz bei Autofahrern wie bei Dorfbewohnern ohne motorisierten Untersatz erhöhen. In Brügge entscheidet die Gemeindevertretung am Mittwoch, 26. Juli, über eine Mitnahmebank. Eine Sitzgelegenheit am Dreieck Dorfstraße/Schmalsteder Weg ist bereits vorhanden.

Mehr aus dem Bereich Rendsburg lesen Sie hier.