Damit hatte in Bordesholm niemand gerechnet: Das Land fördert die neue Kita am See, die im August 2019 eingeweiht wurde, mit 825.000 Euro. Der Förderbescheid kam am späten Dienstagnachmittag, in der Gemeindevertretung am Abend gab Bürgermeister Ronald Büssow die positive Nachricht bekannt.