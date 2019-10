Die Aktivregion Mittelholstein unterstützt die Rettung des Bordesholmer Sees. Die Regionalmanagerin Birte Carstens-Henning überreichte einen Förderbescheid über 26 000 Euro an Sörens Bürgermeister Manfred Christiansen – der Ort will einen Phospahatfilter in seine Kläreinlage einbauen.