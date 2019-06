Das passt ja: Der heißeste Tag des Jahres ist der Futureday am Gymnasium Kronwerk in Rendsburg. Es geht an diesem Dienstag um Klimawandel. Auf die Schüler kommt ein Riesenprogramm zu: Workshops über klimafreundliches Einkaufen, Vorträge von Geomarforschern und Uni-Wissenschaftlern.