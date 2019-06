Bordesholm

Drei Monate hat die Feuerwehr mit ihren 75 aktiven Einsatzkräften nun Zeit, eine neue Leitung zu finden.Mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, bei der die Führungspositionen neu besetzt werden sollen, ist im September zu rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt will Christensen die Geschicke der Wehr aber weiterhin leiten. Der 44-Jährige gehört der Wehr seit Juli 1986 an – in der Jugendwehr ist er groß geworden.

Christensen ist in Bordesholm seit 2012 Wehrchef

Der Hauptbrandmeister, der als Gärtner den elterlichen Betrieb in der Wildhofstraße in Bordesholm managt, gibt berufliche Gründe für seinen Rückzug an. „Ich habe lange überlegt. Mir fiel die Entscheidung nicht leicht, aber es ist nicht mehr zu schaffen. Ich habe schon bei meiner Wahl zum Wehrführer 2012 gesagt: Sollte es beruflich mehr werden, dann werde ich hier kürzer treten. Nun ist das der Fall, auch durch die Übernahme der Aufgaben auf dem Friedhof.“ Im Dezember 2012 hatte Christensen Peter Koch abgelöst. Von 51 stimmberechtigten Mitgliedern hatte er 44 Ja- und sechs Nein-Stimmen bei einer Enthaltung bekommen.

Stellvertreter fand keinen Bauplatz in Bordesholm

Sein Stellvertreter Stephan Bustorf ist aus Bordesholm weggezogen. In der Gemeindevertretung Ende vergangener Woche hatte Bürgermeister Ronald Büssow die Kommunalpolitiker über die Rücktritte informiert. Bustorf hat seinen Worten zufolge seinen Lebensmittelpunkt nach Warder verlegt, weil er in Bordesholm keinen Bauplatz gefunden habe. „Beide waren sehr kompetent. Es ist ist ein Verlust“, so der Gemeindechef. Für die Nachbesetzung der Leitung gibt es bereits mehrere Namen, die gehandelt werden. Details wurde dazu aber nicht bekannt. Ziel von Büssow ist es, darauf hinzuwirken, dass sich die möglichen Bewerber im Vorhinein untereinander absprechen. „Mit einer Kampfabstimmung für die Wehrspitze zu starten, ist immer ungünstig.“

