Wie schlimm sind die Baumängel?

Bordesholm

Seit den 60er-Jahren ist der TBH, dessen Mitarbeiter Straßenarbeiten erledigen, Laub abholen, Grünflächen und Bäume pflegen sowie für den Winterdienst zuständig sind, an dem Standort zu finden. Vorher war ein gleicher Stelle ein Betonsteinwerk. Auf dem Gelände sind Steine, Betonpfosten, Straßenschilder, Holzreste und Fundfahrräder gelagert. Aber auch die Veranstaltungsbuden, die dem Kultur- und Verschönerungsverein gehören, und Sitzbänke, stehen dort wie Anhänger des Kinder- und Jugendtreffs. Vor Jahren konnte der TBH die Halle der benachbarten Versorgungsbetriebe zum Einlagern nutzen. Die steht aber nicht mehr zur Verfügung.

"Dringender Handlungsbedarf" in Bordesholm

An den Gebäuden, Hallen und Unterständen ist bis auf Reparaturen seit Jahrzehnten nichts verändert worden – bei einem Ortstermin im September konnten sich die Ortspolitiker ein Bild von der Situation machen. „Dringender Handlungsbedarf“ heißt es im Anschluss. Zum Beispiel dringt in die Hallen Feuchtigkeit ein, an einigen Stellen bröckelt Putz und Schimmel ist zu sehen. Die Expertise zum Thema Arbeitssicherheit soll in den nächsten Wochen erstellt werden. Im Ausschuss ging es am Dienstagabend eigentlich darum, eine Problemlösung anzuschieben.

Auslagerung kostet 4,1 Millionen Euro

Eine Kostenberechnung eines Architektenbüros liegt seit Wochen vor. Die Sanierung soll 2,7 Millionen Euro kosten. Die Auslagerung würde 4,1 Millionen Euro verschlingen. Im Gespräch ist ein Standort am Klärwerk in Reesdorf. Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) betonte, dass zwei Gesellschaften am 6000 Quadratmeter-Grundstück im Mühlenredder Interesse hätten, um sozialen Wohnungsbau zu realisieren. Die Option: 600 000 Euro könnte die Gemeinde für den Landverkauf einnehmen und in den neuen TBH zu stecken.

CDU und UWB übten Mitarbeiterschelte

Während die SPD vorschlug, die Kostenaufstellungen für Sanierung und Ausgliederung nachvollziehbarer aufzuschlüsseln, um im ersten Quartal 2020 eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, kam seitens CDU, FDP und UWB scharfe Kritik. Niklas Heesch ( FDP) geht die Planung zu schnell: Man sollte das Gutachten zur Arbeitssicherheit abwarten, für eine Verlegung gebe es keinen Zwang. Für Hans-Joachim Ströh ( CDU) sind die Probleme hausgemacht: „Aus meiner Sicht ist das ein gravierender Saustall.“ Hubert Hepp (UWB) merkte an: „Da ist vieles über Jahre vernachlässigt worden, da sollte erst einmal aufgeräumt werden.“

Bürgermeister stellt sich vor Mitarbeiter

Norbert Schmidt ( SPD) nahm das Feuer aus der Debatte: „Es mag einiges im Argen liegen, aber das sind unsere Mitarbeiter – das sollten wir hier bedenken.“ Gemeindechef Büssow betonte auf Nachfrage am Mittwoch: „Die Äußerungen waren beleidigend und unverschämt. Man nicht suggerieren, dass ein bisschen Farbe und Aufräumen das Problem löst. Ich stelle mich vor meine Mannschaft.“ Man darf auf die Entwicklung gespannt sein.

