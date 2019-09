Nährstoffe im Boden sind tickende Bombe

Bordesholm

Die Ursache für die Badeverbote dafür bekamen die Mitglieder des Umweltausschusses am Donnerstagabend präsentiert: Der See düngt sich quasi seit 2018 selbst – auf dem Grund eingelagerter Stickstoff und Phosphat haben sich gelöst. Gegenmaßnahmen gibt es momentan nicht. Die Kommune will aber reagieren.

Zustand hat sich dramatisch verschlechtert

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hat ein neues Gutachten erstellt, das noch nicht veröffentlicht wurde und der Gemeinde seit zwei Wochen vorliegt. „Beim Lesen war ich erschüttert“, betonte die Ausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne). Gegenüber der letzten Untersuchung 2012 hat sich der Zustand verschlechtert. Das Gewässer sei nun nicht mehr polytroph, sondern hochpolytroph, betonte Umwelttechnikerin Lia Brunke bei der Vorstellung von Details. Die Einstufung ist die schlechteste überhaupt. „Dominanz von Blaualgen, ein ganzjährig erhöhter Phosphatgehalt, artenarm und eine geringe Sichttiefe“, führte sie aus.

Sauerstofffreier Bereich am Seegrund

Jahrelang ließ die „Fäulnis in der Tiefe“ das Gewässer in Ruhe – nun ist das Ganze quasi innerhalb eines Jahres explodiert. „In der Tiefe ist der See umgekippt und das verteilt sich“, fasste Ketelhodt zusammen. Das Klima insgesamt mit großer Wärme und der regenarme Sommer 2018 hätten dazu geführt. Das Problem ist ein sauerstofffreier Bereich über dem Seegrund. „Das hat dazu geführt, dass sich die eingelagerten Stoffe gelöst haben“, gab Lia Brunke die Erkenntnisse des LLUR weiter.

Dabei sah es zuletzt eigentlich ganz gut aus. Durch verschiedene Maßnahmen, wie die Beratung von Landwirten und Uferrandstreifen, konnte die durch die Zuflüsse eingeleitete Nährstofffracht in den See in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte auf etw 1100 Kilo pro Jahr halbiert werden.

Kommunalpolitiker in Bordesholm ratlos

Wegen der neuen Ergebnisse stand den Kommunalpolitikern die Hilflosigkeit ins Gesicht geschrieben. Auch die Hoffnung, durch Maßnahmen an den öffentlichen Einleitungsstellen, in puncto Stickstoff und Phosphat etwas verbessern zu können, zerschlug sich am Donnerstagabend. André Hinz vom Wasser- und Verkehrskontor in Neumünster stellte die Ergebnisse seiner Untersuchung vor: Fazit: Öl, Benzin und Sedimente könnten aus dem Niederschlagswasser herausgefiltert werden. Die Kosten schätzte der Planer auf 500 000 Euro. Auch solche Maßnahmen wäre wichtig, wie Ausschussmitglieder anmerkten. Aber das Problem Nährstoffe könne man dadurch nicht lösen. „Der Zahn wurde uns heute gezogen“, so Carola Ketelhodt.

Sondersitzung in Bordesholm am 24. Oktober

Was aber nun? „Wir müssen das hoch aufhängen. Der See ist ein Aushängeschild für uns“, betonte Hubert Hepp (UWB). Die Altablagerungen seinen eine stinkende tickende Zeitbombe, so Ulrich Schuster ( CDU). Und auch Marion Wecken ( SPD) meinte: „Wir müssen handeln.“ Bei einer Sondersitzung am 24. Oktober will die Gemeinde das weitere Vorgehen abstimmen. Aus Sicht von Thorsten Pogge (UWB) sollte man als Sofortmaßnahme die Weiden im See einkürzen und Schilf anpflanzen, um die Regenerationskraft des Sees zu stärken. Neben dem LLUR will man zur Sitzung auch einen unabhängigen Gewässerexperten einladen.

