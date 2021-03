Auf der kommunalpolitischen Bühne in Bordesholm wird es ab sofort auch virtuell zugehen. In Ausnahmefällen wird es zukünftig auch Onlinesitzungen geben. Auslöser ist das weiterhin hohe Infektionsgeschehen im Rahmen der Corona-Pandemie. Im Rathaus sollen Gäste die Sitzung per Beamer verfolgen können.