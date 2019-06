Rendsburg Bordesholm - Streit zwischen Einzelhandsfirmen Der Konkurrenzdruck im Einzelhandel sorgt aktuell in Bordesholm für Streit. Das Duell lautet: Rewe/Aldi im Mühlencenter gegen Edeka auf dem Brüggen-Areal. Die Gemeindevertretung hat reagiert und die Änderung eines B-Plans auf Herbst vertagt – dadurch werden die Erweiterungspläne von Edeka verzögert.

Von Frank Scheer

Die „Waage der Gerechtigkeit“ des Künstlers Mohsen Ayazi Roozbhany steht vor dem Brüggen-Areal an der Bahnhofstraße in Bordesholm. Der Edeka-Komplex soll um 650 Quadratmeter erweitert werden. Die Verträglichkeit will der Konkurrent Rewe, der auf der anderen Seite der Bahn zu finden ist, geprüft haben. Quelle: Frank Scheer