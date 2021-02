Bordesholm

Die von den Bundes- und Landesregierungen beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 7. März wird von der Klosterkirchengemeinde in Bordesholm unterstützt. Der Kirchengemeinderat dort hat bereits beschlossen, die Gottesdienste für die nächsten drei Sonntage auszusetzen. „Wir liegen inhaltlich auf einer Linie mit Kanzlerin Angela Merkel“, betonte Pastor Thomas Engel. Jetzt wieder Zusammenkünfte in der Klosterkirche zu ermöglichen, wäre ein falsches Signal.

Corona-Lage ist für den Pastor zu unsicher

„Das wäre wie Werbung, als ob jetzt alle kommen könnten, und das geht nicht. Die Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus ist zu unsicher“, führte Thomas Engel weiter aus. Als Ersatz nimmt der Theologe Gottesdienst-Videos mit Ansichten der Kirche inklusive Glockengeläut und Predigten vor dem Altar auf. Eingespielt wird auch Musik vom Klavier mit Kantor Günter Brand.

Auch in der Brügger St. Johanniskirche wird es wohl in den kommenden drei Wochenenden keine Gottesdienste geben. Der Kirchengemeinderat entscheidet zwar erst Anfang der Woche, Pastor Henry Koop hat sich aber bereits strikt gegen Gottesdienstfeiern in der mittelalterlichen Feldsteinkirche positioniert. Der Gottesmann befürchtet mit Blick auf die Coronavirus-Mutationen eine dritte Welle, wenn die Beschränkungen gelockert werden. „Wir müssen uns zurücknehmen, damit andere Bereiche wie Kitas und Schulen wieder nach vorne kommen können“, so Koop. Als Alternative spricht er montags das „Wort an die Menschen in den Gemeinden“ für eine Online-Version ein. „Das hat inzwischen eine größere Reichweite als früher die Gottesdienste in unserer Kirche.“

Bedürfnis nach Präsenzgottesdiensten ist groß

In der Bordesholmer Christuskirche wurden die Gottesdienste bis zum 7. März bereits früher abgesagt. In den Zusammenkünften sollten ursprünglich die Konfirmanden vorgestellt werden. Dabei wären zu viele Menschen zusammengekommen, erklärte Pastorin Stefanie Kämpf. Alternativ bereiten die Konfirmanden Online-Versionen vor. Wie es danach weitergeht, entscheidet der Kirchengemeinderat am 25. Februar. „Das Bedürfnis nach Präsenzgottesdiensten ist sehr groß, wir freuen uns darauf, wenn es wieder los gehen kann“, sagte die Pastorin.

Die Heilig-Geist-Kirchengemeinde im Schillsdorfer Ortsteil Bokhorst dagegen bereitet sich auf den ersten Gottesdienst am 21. Februar vor. Als Grund nennt Pastorin Corinna Weißmann-Lorenzen die entspannte Corona-Lage im Kreis Plön, der Inzidenzwert liegt derzeit um die 20 positiv Getesteten pro 100.000 Einwohner pro Woche. „Falls sich die Situation noch ändert, werden wir flexibel reagieren, wir könnten draußen vor der Kirche den Gottesdienst feiern“, erklärte Weißmann-Lorenzen. Für den Gottesdienst in der kleinen Kirche gelten trotzdem rigide Beschränkungen: Höchstens 16 Besucher oder Angehörige aus maximal acht Haushalten dürfen mitmachen, ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Und das Singen bleibt verboten.