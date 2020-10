Bundesweit schießen die Corona-Zahlen in die Höhe, auch im Amt Bordesholm. Die ineinander übergehenden Orte Bordesholm mit acht und Wattenbek mit vier Fällen sind im Kreisgebiet am stärksten betroffen. Das Dashbord des Kreises zeigt jeweils mehr als einen Betroffenen pro 1000 Einwohner an.