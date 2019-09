Am Bahnhof in Flintbek, der seit Jahren in der Kritik steht, weil er barrierefrei werden soll, laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die rechte Seite ist bereits fertig, die linke Seite im Bereich Lassenweg steht kurz vor der Fertigstellung. Doch nun gibt es Kritik: Kippen verschmutzen den Bahnsteig.