Zehn Tage lang wurde gesammelt, am Donnerstagnachmittag übergaben Rudi Knoche und Michael Hameister, Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen den Neubau der Schule am Eiderwald am Aldi-Gelände in Flintbek, 1171 Unterschriften an Amtsleiter Dirk Hagenah.