Bordesholm

Auslöser ist die scharfe Kritik der CDU-Fraktion. Die hatte vor einer Woche angekündigt, dass wegen des Infektionsrisikos durch das Coronavirus und -mutanten keine Vertreter wegen mehr an Sitzungen teilnehmen werden – es sei denn, es würden Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz wie beispielsweise Schnelltests bei allen Beteiligten vorgenommen oder Luftreinigungsgeräte im Tagungssaal aufgestellt werden.

Testpflicht vor Gemeindesitzungen ist nicht realisierbar

Die sechs CDU-Vertreter hatten sich vor der Gemeindevertretersitzung am vergangenen Dienstag, wie berichtet, einem Schnelltest unterzogen. Das Ergebnis war nach Angaben vom CDU-Vorsitzenden Ulrich Schuster bei allen negativ. Ansonsten kam dem vorab seitens der CDU geäußerten Wunsch aber kein anderer Mandatsträger nach. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte, dass eine Testung nur auf freiwilliger Basis erfolgen könne. Zudem merkten einige Vertreter an, dass sich bei einer Testpflicht auch Zuhörer testen lassen müssten.

Ab 10. März könnten Sitzungen in Bordesholm online laufen

In einer Videoschaltung verständigten sich nach der Sitzung der Bauausschusschef Jörg Niedersberg (CDU) sowie die Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) mit dem Büroleiter der Amtsverwaltung, Kai Volkmann, darauf, die kommenden Präsenzsitzungen der beiden Gremien, die am 2. und 4. März geplant waren, zu verschieben. Volkmann betonte, dass das Amt mit Hochdruck an einer Onlinelösung arbeite. Sollte die Gemeindevertretung am Montag den rechtlichen Rahmen beschließen, könnte die Hauptsatzung eine Woche später in Kraft treten. „Die Rechtsgültigkeit liegt mit der Veröffentlichung als Bekanntmachung vor, das könnte am 10. März passieren“, so Volkmann.

Details zum Ablauf in der Sondersitzung

In der Vorlage zur Sitzung heißt es aber auch, das es eine Dringlichkeit für Beschlüsse geben müsse: Im Vordergrund einer virtuellen Sitzung stehe die Herbeiführung der Handlungsfähigkeit des kommunalen Gremiums in Bezug auf Entscheidungen, die für die Gebietskörperschaft keinen Aufschub duldeten, weil anderenfalls ein Schaden drohe. In der Sondersitzung am kommenden Montag wird das Amt Details erläutern. Beispielsweise welches Programm eingesetzt und wie die Öffentlichkeit eingebunden wird.

Öffentlich zugänglicher Raum mit Livestream

Bekannt ist, dass Einwohnerfragen auch schriftlich oder per E-Mail vor der Sitzung eingereicht werden können. Laut Gemeindeordnung muss es während der Onlinesitzung im Rathaus aber auch einen öffentlich zugänglichen Raum geben, in dem die Sitzung live verfolgt werden kann und sich Einwohner in der Fragestunde zu Wort melden können.

Zwei Ausschüsse in Bordesholm sind abgesetzt

Während Bau- und Umweltausschuss abgesagt wurden, soll der am Mittwoch, 3. März, vorgesehene Sozial- und Kulturausschuss wie geplant stattfinden. Der Ausschusschef Kai Albrecht (SPD) betonte: „Den Streit in der Gemeindevertretung empfand ich angesichts der Infektionslage als ein bisschen übertrieben. Wir tagen persönlich, ich bin kein Freund von virtuellen Sitzungen.“

"Man ist fokussierter, die Sitzung geht schneller"

Sollte das Gremium wegen des Fehlens von Mitgliedern der CDU oder anderer Fraktionen nicht beschlussfähig sein, dann würde man eben „ein Meinungsbild einholen und keine Empfehlungen aussprechen“, machte er deutlich.

Lesen Sie auch: CDU in Bordesholm fordert Corona-Schnelltests vor Sitzungen

Für Carola Ketelholdt (Grüne) ersetze Online keine physischen Treffen, es sei aber eine praktikable Möglichkeit, Dinge voranzubringen. Und: „Man ist fokussierter, und die Sitzung ist schneller vorbei.“ Sie plant die Umweltausschusssitzung in der zehnten Kalenderwoche.