Die CDU in Bordesholm stellt die Straßenreinigungssatzung zur Diskussion: Eine Reihe von Grundstückseigentümern erfülle seit Monaten ihre Reinigungspflichten nicht – und verursache so Mehrkosten zu Lasten der Allgemeinheit. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) hält dagegen an der Satzung fest.