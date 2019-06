Bordesholm

27 Kunsthandwerker und ein interessantes Rahmenprogramm locken an allen drei Tagen auf den Lindenplatz. 30 Jahre lang hatte Christine Hankel den weit über die Grenzen Bordesholms hinaus bekannten Kunsthandwerkertreff zu Pfingsten organisiert. 2018 fanden der Markt zum ersten Mal nicht statt.

Die Wiedergeburt mit Neuerungen steht jetzt an. 10.000 Flyer und 250 Plakate hat das neue Organisationsduo in den letzten Wochen von Flensburg bis Lübeck und natürlich in der Region Bordesholm verteilt und aufgehängt.

Große Welle an Sympathie und Hilfe

Und dabei sei man auf eine große Welle an Sympathie und auf Hilfe in der Region getroffen, so Zimprich. Neben sieben bekannten Kunsthandwerkern seien diesmal 20 neue vertreten. Zum Teil handele es sich um sehr junge, aber sehr interessante Kunstschaffende. „Wie damals beim Startschuss des Marktes vor 30 Jahren.“

Schmuck, Schmiedearbeiten, Produkte aus Wolle, Glas, Papier, Filz, aber auch Hundeleinen und selbst gerösteter Kaffee sind im Angebot. Für Unterhaltung sorgen an allen Tagen die Clowns Tacki & Noisly, die für Kinder auch Workshops anbieten werden.

Öffnungszeiten: Sonnabend 13 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr und Montag 11 bis 18 Uhr; Eintritt 2 Euro. Gottesdienstbesucher am Sonntag und Montag müssen keinen Eintritt zahlen.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.