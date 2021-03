Eine Blaualgenblüte im nährstoffreichen Bordesholmer See wird es vermutlich auch 2021 geben. Mit Projekten zur Verbesserung ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Stefan Sandrock von Bioplan (Nienhagen) wird am 16. März, einen Zwischenbericht geben. Der Kauf einer neuen Badeinsel ist im Gespräch.