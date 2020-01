Wem gehört das herrenlose Boot?

Bordesholm

Nicht „Mein Schiff“, sondern „Mein Boot“ prangt handgemalt auf dem kleinen Boot, das Axel Panoch vom Bordesholmer Segelverein im Uferbereich des Vereinsgeländes entdeckte. Der Fund ist rätselhaft: Niemand weiß, wem das grüne Kunststoffboot gehört. Eine Vermisstenanzeige liegt in Bordesholm nicht vor.

Axel Panoch hatte das Ruderboot am Tag vor Heiligabend entdeckt. Herrenlos dümpelte es auf dem Wasser zwischen Steg und dem im Nordosten gelegenen Uferbereich des Segelvereins am Bordesholmer See. Der Jugendwart vermutete ebenso wie der Vereinsvorsitzende Raimund Dankowski, dass es dem örtlichen Angelverein gehören könnte. Die organisierten Angler haben ihre Boote an einem Steg am Nordwestufer in Höhe des Alten Kreishauses vertäut. „Von der Lage und den Strömungsverhältnissen her könnte es gut passen“, sagte Panoch am Sonntag.

An ein Unglück glaubt der Verein nicht

Nachfragen beim Angelverein verliefen aber bisher ergebnislos. Deshalb wandte sich Raimund Dankowski an unsere Zeitung. Die Segler könnten nicht jeden einzelnen Seeanlieger abklappern. „Theoretisch kann dort jeder Anlieger ein Boot haben. Vielleicht lag es irgendwo am Ufer und rutschte bei hohem Wasserstand auf den See hinaus“, vermutete Raimund Dankowski. An einem Unglücksfall glaubt er nicht: „Eine Leiche wäre bestimmt schon aufgetaucht und gefunden worden.“

Nachfragen bei der örtlichen Polizei ergaben, dass bislang niemand als vermisst gemeldet wurde. Die Finder hoffen, dass sich der Eigentümer bald per E-Mail (axel.panoch@web.de) meldet. Ein angetriebenes Boot hat es in der Vereinshistorie noch nicht gegeben. „Es wurden aber leider Boote geklaut, das war vor zwei Jahren“, berichtete Dankowski. Sollte sich niemand melden, will der Segelverein das Boot beim Fundbüro melden.

