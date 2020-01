Schalterhalle wird Nachbarschaftstreff

Bordesholm

Eine sechsstellige Summe investiert man, so Vorstand Andreas Schlüter. Eine genauere Zahl wollte er nicht nennen. Diejenigen, die mal einfach einen Kaffee trinken möchten, dürfen ab Mai auch gerne in die Schalterhalle in der Bahnhofstraße 43-45 in Bordesholm kommen. Das koffeinhaltige Heißgetränk gibt es dort gratis. Das Angebot gilt nicht nur für Kunden. „Wir werden die Schalterhalle zum Treffpunkt für Menschen der Region umbauen. Als Mehrwert neben den Bankgeschäften wollen wir informieren, inspirieren und die Nachbarschaft vernetzen“, so Vorstand Andreas Schlüter. Das große Ziel: „Die Menschen sollen sich bei uns treffen und auch über Dinge reden, die nichts mit Finanzen zu tun haben.“

Vereine, Institutionen und Künstler präsentieren sich

Um den Gästen eine Wohlfühlatmosphäre zu bieten, wird die Schalterhalle einen neuen Fußboden erhalten – ein PVC-Belag in Holzoptik. Nur noch drei Servicepoints, die als eine Art Anlaufstelle dienen, sind geplant. In der neuen Nachbarschaftsecke wird es den Kaffee geben, den die Besucher an einem großen Tisch trinken können. Zwölf bis 14 Personen sollen daran Platz finden. Eine weitere Neuheit ist eine sogenannte Regalwand: Dort können sich Vereine, Verbände, Feuerwehr oder Künstler präsentieren. Zudem können Kunden auf großen Bildschirmen Nachrichten aus der Region oder der Welt verfolgen.

Konzept sei klares Bekenntnis zur ländlichen Region

„Wir haben festgestellt, dass die Kunden gerade im ländlichen Bereich gerne schnacken“, so Schlüter. Dem wolle man durch das neue Konzept Rechnung tragen. „Es ist aber auch ein klares Bekenntnis zur Region. Wir werden am Filialnetz mit der persönliche Betreuung festhalten.“ Acht Zweigstellen hat die Bordesholmer Sparkasse – und dabei soll es bleiben. Streichungen seien nicht vorgesehen. Gut 100 Stellen (124 Mitarbeiter) hat die Bank, die für das Geschäftsjahr 2018 eine Bilanzsumme von 807 Millionen Euro ausweist. Die Filialen in Russee, Molfsee, Wacken und St. Magarethen sind bereits nach dem neuen Konzept umgestaltet worden. „ Neumünster, Flintbek und Kiel folgen nach der Bordesholmer Hauptstelle“, so Marketingleiterin Nadine Patrician.

Schalterhalle ist Veranstaltungsort

Die neue Optik komme an und werde auch angenommen. „In Molfsee hatten wir an dem Tisch auch bereits eine Elternversammlung einer Kita“, berichtete Patrician.“ So etwas beinhalte das Konzept. Man sieht sich als Veranstaltungsort mit modernster Technik. Zukünftig werde man statt 120 bis 130 auch 150 bis 180 Gäste unterbringen können. Neben Ausstellungen werden in der Schalterhalle Konzerte des Vereins zur Förderung der Musik und der Bordesholmer Liedertafel und alle zwei Jahre auch der Preis „Unternehmer des Jahres“ vom Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholmer Land verliehen.

Umbau läuft während des Geschäftsbetriebs

Während des Umbaus wird der Betrieb in der Bordesholmer Sparkasse weiterlaufen. Man wollen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten. „Dennoch kann es zu Lärm- oder Staubbelästigungen kommen, dafür bitten wir um Verständnis“, so Schlüter. Zu den Festveranstaltungen, Auftakt ist am 28. Mai die Mitgliederversammlung in den Holstenhallen in Neumünster, hält sich das Institut noch bedeckt. „Es wird an allen Standorten etwas gemacht und auch nicht alles an einem Tag“, so Schlüter. Und natürlich wird es auch wieder wie zum 150. Geburtstag eine Bilderwand zur Entwicklung der Sparkasse geben. Beim Blick auf die Bilder aus den 60er-Jahren der Schalterhalle müssen auch Nadine Patrician und Andreas Schlüter ganz schön schmunzeln.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier