Gudrun Schultz-Pohlen und Jürgen Baasch aus Bordesholm sind die Sieger beim Plattdeutsch-Contest "Vertell doch mal 2021" des NDR in Hamburg. Die Geschichte "Help" landete auf Platz eins. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro. 1600 Einsendungen hatte es nach Angaben des Senders in diesem Jahr gegeben.