Die Arbeiten auf dem letzten Sanierungsabschnitt der Landesstraße 49 in Borgdorf-Seedorf haben begonnen. In wenigen Tagen will der Landesbetrieb Straßenbau die Baustelle aufheben. Das Ende der Arbeiten kündigt die Behörde zum 24. Mai an. Bis dahin gilt weiter die Sperrung für den Durchgangsverkehr.