Mit einem Ausstellerrekord fand am Sonnabend die Kronshagener Berufsinformationsmesse (KroBim) statt. 43 Firmen informierten über ihre Angebote. Premiere hatten in diesem Jahr die Elternvorträge. Eine Stunde lang erlaubten sie persönliche Einblicke in ihren Beruf und beantworteten Fragen.