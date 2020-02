Damit Jugendliche in Gemeinden mitbestimmen, werden Jugendbeiräte gegründet. In Timmaspe startet der 2019 gegründete Beirat bereits mit Graffiti-Sprayen und einem Dörfer-Fußball-Duell durch. Nach einem Jahr Vorplanung soll in Nortorf der Jugendtreff Tee ein Startup-Treffen planen.