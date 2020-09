Borgstedt

Aufregung in einem Gewerbegebiet an der A7 in Borgstedt: Während des gesamten Vormittags durchsuchten etwa 60 Beamte von Zoll, Bundespolizei und Landespolizei die Räume eines großen Logistikunternehmens. Dabei soll es sich um das dortige Verteilzentrum des Internethändlers Amazon gehandelt haben. Die Razzia war nach Angaben des Zolls Teil einer bundesweiten Aktion, bei der mehrere Objekte in ganz Deutschland durchsucht wurden.

Ergebnisse in der kommenden Woche

Mit den Ermittlungen sollen mögliche Verstöße gegen Sozialgesetze und die Einhaltung des Mindestlohns geprüft werden. Nach Angaben von Zoll-Sprecher Volker Scheel dauerte die Aktion in Borgstedt am Donnerstag von etwa 8 bis 13 Uhr. Konkrete Ergebnisse der Razzia liegen noch nicht vor. Diese sollen in der kommenden Woche zusammen mit den Erkenntnissen der parallelen Einsätze in den anderen Bundesländern veröffentlicht werden. Im Einsatz waren Beamte aus allen Hauptzollämtern, federführend waren Beamte der sogenannten Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll.

