Bovenau

Balance fördernde Wackelbretter als Podeste unter Reckstangen, Lauftrainer, die per Muskelkraft angetrieben werden, alles aus robusten Edelstahl: Outdoor-Sportgeräte für einen Breitensport-Fitnessparcours stehen seit zwei Jahren auf der Wunschliste des Sportvereins Grün-Weiß Bovenau.

Die Trainingsbeschränkungen während des coronabedingten Lockdowns sind nicht die Auslöser für den Wunsch. „Das Thema begleitet uns schon seit zwei Jahren, es hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen“, berichtet Vereinspressewart Nikolaus Träuptmann.

Fitnessgeräte können in Kiel ausprobiert werden

Vorbilder für die Breitensport tauglichen Geräte können in Kiel bei einem Spielplatz an der Forstbaumschule in der Feldstraße ausprobiert werden. Als Standort stellen sich Vereinsvorsitzender Manfred Gehler und Nikolaus Träuptmann eine Wiese südlich von „Uns Huus“, neben dem Abenteuerspielplatz und nahe des „Naturelebnisparks“ vor. Auch ein Beach-Volleyball-Feld steht auf der Wunschliste des Vereins.

Eine Vergrößerung der Sporthallenfläche durch einen Anbau oder einen Hallenneubau ist ein weiterer Wunsch, der ins Ortskernentwicklungskonzept aufgenommen wurde. Form und Zeitpunkt der Umsetzung sind offen.

Im Bürgerzentrum „Uns Huus“ gibt es für die gut 400 Mitglieder des Vereins aus 14 Sparten eine Sporthalle. Für Tischtennis-Turniere und Volleyballtraining ist der Multifunktionssaal zu niedrig, für Handballspiele und für Bogenschützen, wenn sie bei Schietwetter drinnen trainieren, zu kurz. Für das sichere Aufstellen von Schwebebalken oder Reckstangen fehlen die technischen Voraussetzungen im Hallenboden. Nachrüsten wird teuer. In einem Anbau könnte der Boden gleich passend ausgestattet werden, argumentiert Manfred Gehler.

Wunschstandort hat Problempotential

Die Rasenfläche direkt hinter dem Saal ist bislang Favorit für einen Anbau in gleicher Größe wie der Saal. Sollte ein Neubau geplant werden, lautet der Wunsch: Genug Platz für ein Handballfeld.

Der Wunschstandort hat Problempotential. Er hat schon eine Funktion als Dorffestplatz. Beim Osterfeuer, Laternelaufen oder dem Sommerfest ist er Treffpunkt.

Finanzierung noch offen

Die Finanzierung der Vereinswünsche ist noch offen. Verein und Gemeinde wollen Anteile bei der Flächenerweiterung übernehmen, berichtet Manfred Gehler. Mittel aus dem Sportförderprogramm des Kreises Rendsburg-Eckernförde und von der Aktivregion sollen eingeworben werden. Ein Architekturbüro unterstützt die Gemeinde bei der Suche nach Fördertöpfen.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses gab den Denkanstoß für die Wünsche: Die alten Räume der Feuerwehr in „Uns Huus“ werden frei für eine neue Nutzung. Eine Idee: Die Kita beim Bürgerzentrum erhält dort einen Sozialraum, der Verein richtet Umkleideräume mit Duschen und einen Schiedsrichter-Raum ein.