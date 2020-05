Bowling und Beachsport: Im SAM, dem überregional bekannten Sportpark am Moorweg in Bordesholm, rollen nach der achtwöchigen Corona-Zwangspause ab 20. Mai wieder die Kugeln - allerdings mit Einschränkungen. Im Vitamax im ersten Stock ist Fitnesstraining bereits ab 18. Mai wieder möglich.

Von Frank Scheer