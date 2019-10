In Bordesholm werden an Halloween nicht nur Süßigkeiten gehortet. Die Familie Rohs zieht zusammen mit vielen Unterstützern am Donnerstag los, um Lebensmittel für die Bordesholmer Tafel zu sammeln. Spenden, die die Tafel laut Leiterin Beate Kälbert dringend benötigt. Startpunkt ist der Lindenplatz.