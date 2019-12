Hohenwestedt

Am Sonnabend, gegen 18 Uhr, hat in Hohenwestedt ein Zimmer in einem Wohnhaus gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits vom Wohnzimmer auf die Küche ausgebreitet. "Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde das Feuer unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht", sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend.

Als das Feuer ausbrach, hielten sich zwei Bewohner und zwei Hunde im Haus auf. Sie konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei beschlagnahmt Brandort

Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt. Über die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar.