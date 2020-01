So geht es Paketbote Arne Frahm

Kronshagen

Bürgervorsteher Bernd Carstensen nahm die anwesenden Gäste am Mittwochabend beim Neujahrsempfang in Kronshagen in seiner Ansprache mit zurück zum 16. August. Gegen 14.30 Uhr meldete sich bei der Polizei in Kronshagen die Regionalleitstelle Kiel: Rauchentwicklung in der Kita in der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule. Die Feuerwehr machte sich mit einem Löschzug auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt hatten Erzieher, Mütter und Kinder das Gebäude bereits verlassen.

Arne Frahm handelte besonnen und hinterließ noch eine Nachricht

Arne Frahm, ein Paket in der Hand, traf daher niemanden im Gebäude an, ging in den ersten Stock und bemerkte, dass die geschlossene Herdabdeckung vor sich hinkokelte und der Feuermelder lief. Daraufhin machte er den Herd aus, öffnete die Herdabdeckung, schaltete den Feuermelder aus und hinterließ noch eine Nachricht: „Hallo, es war offen, der Rauchmelder heulte, ... habe den Herd ausgemacht und Fenster auf. Paket steht am Eingang... Lieben Gruß, Frahm, Post AG.“ Beim Verlassen des Gebäudes traf Frahm auf den Kronshagener Polizisten Thorsten Rettinghaus, der sich die ganze Geschichte erzählen ließ.

Über das Medienecho ist der Paketbote noch immer verwundert

Auf die folgende Berichterstattung durch KN-online folgte ein bundesweites Medienecho. Über das Ausmaß zeigte sich Frahm damals überrascht und ist es noch heute. „Ich empfinde es nach wie vor definitiv als selbstverständlich. Ich habe ja im Grunde nur einen Rauchmelder ausgemacht“, sagte Arne Frahm im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Und wenn man dies in einer Kita mache, hinterließe man eben auch eine Nachricht. Daher habe er den Zettel geschrieben. „Dass eine so normale Sache solche Wellen schlägt, ist schon etwas ernüchternd. Dennoch freue ich mich über die Anerkennung und dass ich etwas Gutes tun konnte. Es zeigt einem, dass man nicht ganz verkehrt unterwegs ist“, sagte Frahm.

Anfragen von TV-Sendern lehnte Arne Frahm ab

Anfragen von TV-Sendern, in ihren Jahresrückblicken aufzutreten, habe es durchaus gegeben, sagte Frahm. Er habe alle abgelehnt, die Einladung zum Kronshagener Neujahrsempfang aber angenommen. „Hier tauche ich natürlich gerne auf und möchte mich dem Dank der Leute nicht verschließen.“

Zwei Seiten einer guten Tat: Arne Frahm hat viel zu erzählen

Dass es zu seinem Einsatz in Kronshagen kam, war eher dem Zufall geschuldet. Denn eigentlich arbeitet Frahm im Lübecker Raum, er half in Kronshagen lediglich aus. Durch die überregionale Berichterstattung wurde der Paketbote in den vergangenen Monaten von zahlreichen Kunden immer wieder auf die Geschichte aus Kronshagen angesprochen. „Natürlich ist es schön, wenn man erkannt wird, und es tut auch ein bisschen gut. Aber wenn fast täglich ein bis zwei Stunden dafür draufgehen, die gleiche Geschichte zu erzählen, ist das eben die andere Seite der Medaille“, sagte Frahm zu den Folgen seines Handelns.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten in Rendsburg.