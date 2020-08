Das Großfeuer in Molfsee ist gelöscht: Nach mehr als 24 Stunden meldete die Feuerwehr „Feuer aus“. In der Nacht wurde das Dach des Bürogebäudes mit einem Bagger abgerissen und Glutnester beseitigt. Am Sonnabend retteten die Mitarbeiter noch Zauneidechsen, die den Brand überlebt haben.