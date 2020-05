Frisches Sommmerbier aus dem Garten

Timmaspe

Auf dem Rasen von Eckhart und Sylvia Harm steht mehrfach im Jahr eine bemerkenswerte Apparatur aus Edelstahlbehältern: Ihre private Freiluft-Brauerei. Seit 15 Jahren braut das Paar mit Freunden. „Das ist immer eine Gaudi“, freut sich Eckhart Harm. Duftschwaden ziehen durch den Garten. Das Aroma des Wasser-Gerstenmalzgemischs in einem der 120-Liter-Behälter erinnert an frischgebackenes Brot.

Milchtonnen als Braukessel

Alle Komponenten der Brau-Anlage sind Marke Eigenbau. Sie wuchs mit der Erfahrung: Als Braukessel dienen ausrangierte Milchtonnen. „Früher stellten Landwirte die Behälter an die Straße, der Milchlaster pumpte daraus per Schlauch die Milch ab.“ Freunde bauten die Kesselpodeste aus Stahl-Doppel-T-Elementen und fertigten einen Rührschleef im Paddelformat an.

Anzeige

Stahlschlitten fürs Feuer

Das Holz brennt auf maßangefertigten Stahlschlitten, die per Schürhaken bewegt werden – die Temperatur des Suds kann so geregelt werden. Die Handgriffe beim Sieden sitzen: Freund Holger „Hogi“ Larberg schätzt mit einem Blick ein, wie viel Holz fürs Feuer gebraucht wird und hackt Heiz-Nachschub. Vor fünf Jahren kaufte Eckhart Harm dem Nachbarn alte Tannenstämme als Feuerholz ab. „Das Holz reicht bis heute.“

Weitere KN+ Artikel

Sylvia Harm rührt den Gerstenmalzsud um. Rauch zieht in die Kleider. „Sonst brennt es an.“ Eckhart Harm checkt im Minutentakt die Temperatur mit einem Thermometer. Bei 76 bis 78 Grad Celsius wird der Sud umgepumpt.

Kupferrohrspirale

„Das wird kurz stressig“, sagt Eckhart Harm. Mit Schwung holt er ein durchlässiges, spiralförmiges Kupferrohr aus dem Wasserbad und senkt es in den Sud. Das Rohr filtert beim Umpumpen die Malzmasse heraus.

Edelstahlstent

Der Schlauch am Kupferrohr hat eine maßgenau eingepasste Edelstahlspirale. Ein selbstgebautes Detail: „Der heiße Sud macht den Kunststoff biegsam“, erklärt Hogi seine Erfindung, die im Prinzip wie ein Stent in Arterien funktioniert.

Während Eckhart Harm lodernde Holzscheite unter dem leeren Behälter hervorholt und unter den mit der gefilterten Flüssigkeit gefüllten Kessel schaufelt, um die Temperatur zu halten, schaltet Hogi mehrfach die Pumprichtung kurz um. Die Malzmaische setzt die Löcher in der Kupferspirale zu. Der kurz zurückströmende Sud bläst sie frei.

Eckhart Harm gießt ein paar Liter heißes Wasser in den Sud. „Das heißt Nachguss.“ Alle aromatischen Inhaltsstoffe aus den Gerstenkörnern sollen so ausgespült werden. Im zweiten Behälter wird der Sud auf 100 Grad Celsius erhitzt. „Manchmal sprudelt die Flüssigkeit wie ein Geysir.“ Hopfen in Pelletform wird bei Pils hinzugefügt. Für das fruchtige India Pale Ale kommt der Hopfen erst später im Gärtank dazu. „Wir benutzen amerikanischen Hopfen aus den Cascade-Mountains.“ Die Sorte aus Oregon gibt dem Getränk den zitronigen Geschmack. „Früher haben wir echten Hopfen verwendet, das waren Berge“ erinnert sich Sylvia Harm.

16 Stunden Arbeit für 100 Liter Bier

80 Minuten und zwei Filtergänge später – das Gebräu wird durch Baumwolltücher gegossen - kühlen 120 Liter Bier für einen Tag im Gärtank in die Diele des alten Bauernhauses. Bis zum ersten Schluck Sommerbier ist Geduld gefragt: Der Gerstensaft ruht nach dem Gären noch 14 Tage in Flaschen.

Was 100 Liter Timmasper Hausbier kostet? Eckhart Harm schätzt 105 bis 140 Euro – je nach Hopfensorte. Was der Hobby-Brauer nicht berechnet: Gut 16 Stunden Arbeitszeit.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.