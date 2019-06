Bredenbek

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Groß Vollstedt nach einem Unfall am 10. Mai ihr Löschfahrzeug ( LF) wegen der Schäden ausmustern musste, suche sie händeringend nach einer Lösung, um wieder voll einsatzbereit zu sein, sagte Finanzausschussvorsitzende Andrea Gellert (FWB) am Donnerstag. Eine Neubeschaffung sei dort zwar schon in die Wege geleitet, dürfte aber rund zwei Jahre dauern.

Altes Löschfahrzeug aus Bredenbek könnte helfen

Bredenbek hat sein baugleiches LF8/6 am 4. Juni außer Dienst gestellt, weil die Gemeinde ein neues Löschfahrzeug angeschafft hat. Das alte LF 8/6 könnte jetzt die Lücke in Groß Vollstedt füllen. Darüber, dass das Fahrzeug an Groß Vollstedt ausgeliehen werden soll, lässt auch die SPD keinen Zweifel. „Wir finden das gut“, sagte Fraktionschef Thorsten Ostermann am Donnerstag im Finanzausschuss. Trat dann aber auf die Bremse und lehnte pragmatische Lösungen zur schnellen Hilfe ab. Auch wenn jetzt schon klar sei, dass die Gemeindevertretung zustimme, müsse man aber deren formalen Beschluss abwarten und könne das Fahrzeug nicht jetzt schon übergeben. Die Gemeindevertretung tagt am 27. Juni, solange muss die Feuerwehr Groß Vollstedt noch warten.

Fahrzeug soll verliehen werden

Dem Überlassungsvertrag stimmte der Finanzausschuss am Donnerstag einstimmig zu. Darin ist geregelt, dass Bredenbek Eigentümer des 26 Jahre alten Fahrzeuges bleibt und Groß Vollstedt neben den nötigen Reparaturen und der anstehenden Hauptuntersuchung auch alle weiteren Kosten trägt. Wenn Groß Vollstedt in rund zwei Jahren sein neues Feuerwehrfahrzeug geliefert bekommt, geht das alte LF8/6 wieder an Bredenbek zurück.

Feuerwehr zeigt Unverständnis

„Was wäre eigentlich, wenn unser neues Löschfahrzeug wegen eines Unfalls ausfällt und unser Fahrzeug in Groß Vollstedt ist?“, wollte Ostermann wissen. „Dann werden wir sofort andere Feuerwehren um Hilfe bitten und können nur hoffen, dass wir nicht an eine Gemeinde wie Bredenbek geraten, die so langsam reagiert“, sagte Wehrchef Ralf Petersen. Er machte keinen Hehl daraus, dass es unverständlich sei, warum das alte Löschfahrzeug wochenlang ungenutzt in der Halle stehe, anstatt in Groß Vollstedt die Einsatzbereitschaft der Kameraden sicherzustellen.

