Eine neue Solarstraßenlaterne wird derzeit am Bahnhof in Bredenbek getestet. Immer wieder wurde bemängelt, dass der 200 Meter lange Weg vom Rolfshörner Weg zum Bahnhof nicht beleuchtet sei und bei dem abseits gelegenen Bahnhof vor allem für Kinder in der dunklen Jahreszeit ein Risiko darstelle.