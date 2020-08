Breiholz

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau lässt ab Montag, 24. August nacheinander die beiden Fährklappen an den Anlegern der Fährstelle Breiholz austauschen. Deswegen ist der Fährverkehr dort ab 7 Uhr bis voraussichtlich 11. September, 13 Uhr nur eingeschränkt möglich. "Fußgänger und Radfahrer können in diesem Zeitraum weiterhin mit der Fähre befördert werden", teilt die Kanalverwaltung mit. Autos hingegen müssen unter anderem auf den Kanaltunnel in Rendsburg ausweichen.

Der Austausch der beweglichen Klappen erfolgt planmäßig und ist wegen Verschleiß alle paar Jahre nötig.

