Mehrmals versuchten falsche Polizeibeamte am Wochenende im Raum Rendsburg, ihre Opfer reinzulegen. In Breiholz brachten sie am Freitagvormittag eine 80 Jahre alte Rentnerin mit einer fiesen Masche um ihre Ersparnisse. Die Täter erbeuteten einen "mittleren fünfstelligen Betrag", sagt die Polizei.