Am Mittwochnachmittag ist es in einem Haus in Breiholz aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen. In Folge des massiven Löschwassereinsatzes ist das Haus unbewohnbar geworden. Verletzt wurde niemand. Das gab Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde am frühen Abend bekannt.