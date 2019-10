75.000 Euro für den guten Zweck

Kronshagen

Alle acht Minuten weht ein freundliches "Und wechseln bitte" durch Saal C im Bürgerhaus Kronshagen. Es folgt ein kurzes Stühlerücken, leise Gespräche, und dann herrscht wieder konzentrierte Stille. Jeden Dienstagvormittag kommen hier 60 bis 70 Mitglieder des Bridgeclub Kronshagen zu einem Clubturnier zusammen. Cornelie von Karger wacht über die Turnierordnung, greift ab und zu als Schiedsrichterin ein. Streitigkeiten gibt es hier aber nicht zu schlichten. Ein Wort fällt in den Gesprächen mit den Spielenden immer wieder: Harmonie.

Das Miteinander steht beim Bridgeclub im Vordergrund

"Hier kommt es darauf an, miteinander zu spielen. Die Stimmung ist immer sehr nett", sagt Cornelie von Karger, die den Club 1996 gegründet hat. Im Vergleich zu anderen Clubs in der Umgebung, die in Ligensystemen spielen, habe man in Kronshagen in diese Richtung "keine Ambitionen", sagt von Karger. Natürlich möchten alle gut spielen, ein ordentliches Ergebnis erzielen. "Aber bei uns steht das Herzliche im Vordergrund", sagt von Karger, die als Lehrerin für Französisch und Latein an einem Rendsburger Gymnasium arbeitet.

Zur Galerie In mehr als 20 Jahren hat der Bridgeclub Kronshagen schon 75.000 Euro an Spenden eingesammelt.

Sie hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten viel Herzblut in den Club investiert. Angefangen hat alles mit einem Volkshochschulkursus, in dem von Karger Teilnehmern Bridge beibrachte. Sie selbst spielt es seit 45 Jahren, hat dabei ihren Mann kennen gelernt und 1988 eine Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Reizung und Spiel: Zwei Phasen des Bridge Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen. Es spielen immer zwei Paare gegeneinander. Jeder Spieler hält 13 Karten auf der Hand. Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Stiche zu machen. In einer ersten Phase (der Reizung) wird in einer Art Versteigerung ermittelt, welches Paar wie viele Stiche machen muss und ob es eine Trumpffarbe gibt. Nachdem sich ein Paar mit einer Ansage von Stichzahl und Trumpffarbe durchgesetzt hat, erfolgt in der zweiten Phase das Abspiel der Karten. Hauptziel ist es für die eine Seite, mindestens ihre angesagte Stichzahl zu erreichen. Das andere Paar muss dies nach Möglichkeit verhindern.

Spendensumme ist mittlerweile auf 75.000 Euro angewachsen

Die Kursteilnehmer wollten weitere Turniererfahrung sammeln, sich aber nicht gleich mit Spielern eines offiziellen Bridgeclubs messen. So entstand der Kronshagener Club mit damals 22 Mitgliedern. Heute sind es mehr als 100, 90 Prozent davon weiblich. Und die haben über die regelmäßigen Turniere, Basare oder Flohmärkte in der Clubgeschichte mehr als 75.000 Euro eingespielt. In diesem Jahr ist die Spendenkasse schon wieder mit fast 4000 Euro gefüllt, in den vergangenen acht Jahren waren es jeweils mehr als 5000 Euro am Jahresende.

Spenden gehen an Kieler Hospiz oder Klinikclowns

Der Großteil des Geldes geht an das Hospiz Kieler Förde, ein weiterer Teil an die Klinikclowns im Städtischen Krankenhaus und Kieler Universitätsklinikum. Kleinere Beträge kommen verschiedenen Projekten für Kinder zu Gute. Die Spenden kommen auch durch viele kleinere Aktionen zusammen. Das liegt laut von Karger vor allem an den engagierten Mitgliedern. "Jeder will etwas beitragen. Von daher sind viele dafür verantwortlich, dass das Ganze hier so gut funktioniert", sagt sie.

Mitglieder kommen vor allem aus Kiel , und auch mal aus Itzehoe

Mitglieder der ersten Stunde sind Bärbel Reichel und Christa Brzoza. Neben dem Kartenspielen nähen, kochen, stricken oder backen sie für die Basare. "Neben uns gibt es viele andere, die etwas organisieren", sagt Brzoza. Und davon kämen viele auch von auswärts, bemerkt Reichel. Mehr als die Hälfte der Mitglieder kommt aus Kiel, knapp 20 Prozent aus Kronshagen, Karin und Heinz Wächter gar aus Itzehoe. "Hier herrscht einfach ein besonders gutes Klima. Die Leitung von Frau von Karger ist phänomenal", sagt Heinz Wächter.

Bridge hält Spielende geistig fit

So empfinden es auch Ulrike Hahn, Sigard Kaufmann, Maren Altnöder und Wiebke Petersen ein paar Spieltische weiter. Die tolle Betreuung, nette Atmosphäre, das soziale Engagement - beim Kronshagener Bridgeclub fühlt man sich einfach wohl. Und das Spiel hält die vielen Damen und wenigen Herren mit einem Durchschnittsalter von knapp 80 Jahren geistig fit. "Es ist jedes Mal ein neues Spiel, bei dem man versucht, das Beste aus den Karten herauszuholen. Das hat viel mit Strategie zu tun und trainiert das Gedächtnis", sagt Cornelie von Karger.

Nähere Informationen zum Bridgeclub in Kronshagen gibt es im Internet unter www.bridgeclub-kronshagen.de

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.