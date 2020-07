Der Verein „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ hilft jungen Erwachsenen mit Behinderung auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. Seit einem Jahr gibt es für sie ein ganz besonders Wohnprojekt in der Büdelsdorfer Hollerstraße West. Dort leben Menschen mit Behinderung selbstbestimmt in eigenen Wohnungen.