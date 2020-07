Rendsburg

Das Imland-Bildungszentrum und die Brücke Rendsburg-Eckernförde haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die beiden Organisationen wollen ihre Pflegefachkräfte künftig gemeinsam ausbilden. Beginn des ersten gemeinsamen Ausbildungsgangs ist der 1. September. Von den etwa 45 angehenden Pflegefachkräften des neuen Ausbildungsgangs kommen fünf von der Brücke, mehr als 30 aus dem Krankenhaus.

Der theoretische Teil der Ausbildung zukünftiger Pflegefachkräfte liegt in der Verantwortung des Imland-Bildungszentrums am Rendsburger Krankenhaus. Den praktischen Teil lernen die Schüler in den Einrichtungen der Brücke Rendsburg-Eckernförde. Dazu gehören mehrere Pflegeheime, ein Ambulanter Pflegedienst sowie Kindergärten und Frühförderstellen.

Anzeige

Seit Jahren gemeinsame Arbeit

"Uns ist bewusst, dass wir mit dieser Kooperation zur Gerneralistischen Ausbildung neue Wege im Bereich der Pflegeausbildung beschreiten", sagt Heike Rullmann, Vorstand der Brücke. "Initiativen sind aber auch dringend erforderlich. Die Nachwuchsförderung muss in den Mittelpunkt gerückt werden."

Weitere KN+ Artikel

Bereits seit Jahren arbeiten Brücke und Imland-Klinik bei der Ausbildung ihrer Pfleger zusammen. So hatte es in der Büdelsdorfer Seniorenwohnanlage "Am Park" immer wieder mehrwöchige Praktika in der Langzeitpflege für die Imland-Schüler gegeben. Auch im ambulanten Pflegedienst der Brücke waren die Imland-Schüler in der Vergangenheit immer wieder für sechs Wochen im Einsatz und lernten so Pflege außerhalb des Krankenhausbetriebes kennen.

Die Fachrichtung kann gewechselt werden

Mit dem neuen Ausbildungskonzept wollen Brücke und Imland-Klinik den künftigen Pflegefachkräften eine bereitere Ausbildung ermöglichen. So sei es möglich, im Laufe des Berufslebens die Fachrichtung – zum Beispiel von Kranken- auf Altenpflege – zu wechseln. Das sei jungen Menschen heute sehr wichtig. "Die wollen nicht mehr ihr ganzes Leben lang den gleichen Job machen", sagt Heike Rullmann.

In Schleswig-Holstein arbeiten mit rechnerisch 9,35 Pflegefachkräften pro 1000 Einwohner deutlich weniger Menschen als im Bundesdurchschnitt mit 12,9 Fachkräften. Bundesweit werden neue Pflegefachkräfte seit diesem Jahr in einer generalistischen Ausbildung zum Examen gebracht. Die neue Ausbildung ersetzt die drei bisherigen Richtungen Altenpflege, Kinderpflege und Krankenpflege, die getrennt ausgebildet worden waren.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.