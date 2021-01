Die mächtigen Pappeln am Holm in Brügge bleiben von der Motorsäge verschont – zumindest in nächster Zeit. Die fünf Bäume, die bis zu 25 Metern Höhe aufragen, sollen jetzt von einem Fachbetrieb eingekürzt und entastet werden. Eine spätere Fällung schloss die Gemeindevertretung nicht aus.