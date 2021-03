43 Wohneinheiten will eine Investorengruppe auf der Hauskoppel des Hofes Gnutzmann im Oberdorf in Brügge bauen. Die Gemeinde hat über das Konzept noch nicht beraten und entschieden. Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) will bis zu den Sommerferien eine Bürgerversammlung wegen des Themas einberufen.