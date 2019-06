Brügge

Damals war es ein Fest der reisenden Händler. In puncto Herkunft des Begriffes Fleitenmarkt für das Brügger Dorffest legte sich der Wattenbeker Ortshistoriker Volker Weber vor einigen Jahren in einer Veröffentlichung für den Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm so fest: "Fleite kommt von Flöte, sie war mit dem Dudelsack im Mittelalter das beherrschende Instrument der umherziehenden Musikanten." Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes will er für 1635 gefunden haben. Brügge war damals ein bedeutender Handelsplatz, am Marktplatz gab es gut ein Dutzend Gaststätten. Davon ist heute bis auf Stoltenbergs Gasthof nichts mehr übrig geblieben - aber das Fest wird gefeiert.

Bürgermeister verteidigt Gemeindeschatz

Bürgermeister Werner Kärgel hat dabei am Sonntag, 23. Juni, seinen großen Auftritt. Der Gemeindechef wird ab 15 Uhr in die Rolle von Dagobert Duck schlüpfen und das kommunale Vermögen bei der Kinderaktion „Tick, Trick, Track und die Panzerknacker“ verteidigen. Die Spaßaktion mit vorherigem Schminken gehört zum Rahmenprogramm des Fleitenmarktes. Ab 14 Uhr können die Kinder geschminkt werden.

Konzert in Brügge am Sonntag

Die Eröffnung ist am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr mit einem Konzert der Brügger Meistersänger vorgesehen. Am Sonnabend läuft ab 12 Uhr auch das traditionelle Bobbycar- und Seifenkistenrennen. Nach dem Gottesdienst am Sonntag wird ab 12 Uhr die Formation „BluesRock at Hi Noon“ für Musik sorgen. Als großes Fahrgeschäft wird wieder der „Hoppser“ auf dem Marktplatz aufgebaut sein.

