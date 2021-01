Brügge

Neubaugebiete sind in der Region Bordesholm mit den 14500 Einwohnern momentan Mangelware, die Nachfrage ist aber riesig. Nur in Wattenbek sollen 2021 am Grünen Weg etwa 20 Baufenster auf einem Acker geschaffen werden. In der Gemeinde Brügge leben derzeit 1035 Einwohner. Mit dem „Brügger Eck“ hat die Kommune zuletzt eines ihrer größten Neubaugebiete abgeschlossen. Weiterhin sind 15 Eigentumswohnungen für das Areal des im Sommer abgebrannten ehemaligen Gasthofs Brügger Markt und seit Dezember auch 22 Einheiten am Oberdorf gegenüber der Grundschule rund um einen Bauernhof im Gespräch.

Bürgermeinung müssen stärken berücksichtigt werden

„Wenn ich mir diese Vorhaben ansehe, muss ich mich ernsthaft fragen, ob die Eigentümer, Planer und Verantwortlichen wirklich die Interessen des Dorfes vertreten oder nicht die Interessen einzelner“, so Klaus Ziemann. „Ich bin prinzipiell nicht gegen Neubaugebiete und Neuansiedlungen. Aber sie müssen ins Dorfbild passen, angemessen sein und den Charme unseres Dorfes bewahren. Und das sehe ich bei beiden Projekten nicht.“ Schön sei es, wenn die Meinung der Bürger mal stärker zum Ausdruck käme, noch sei es nicht zu spät, vor allem am Oberdorf.

Bürgermeister: Noch keine Entscheidung

Bürgermeister Werner Kärgel ( CDU) betonte, es gibt für die Fläche am Oberdorf noch keine Bauvoranfrage. „Die Hofstelle ist aber offenbar verkauft worden. Das ist das gute Recht eines Landwirts. Und es gibt auch Investoren, die dort gerne bauen würden. Eine Entscheidung der Gemeinde gibt es aber noch nicht und wir bestimmen die Planungen“, so der Gemeindechef. „In einer Wohnbauentwicklungsanalyse sind die Flächen am Oberdorf vor sechs bis sieben Jahren als Bauplätze anvisiert worden.

Das war bisher aus Emmissionsschutzgründen gescheitert. Das falle jetzt weg“, führte Kärgel aus.

Gesicht der Gemeinde könnte sich verändern

Die Fraktionen in Brügge würden sich mit dem Thema im Frühjahr befassen. Kärgels Meinung: Sicherlich verändere ein Baugebiet gerade in diesem Bereich das „Gesicht der Gemeinde“, aber er stehe für eine Weiterentwicklung und sei für Gespräche offen. Eine Brachfläche sei auch nicht im Sinne des Orts. Laut Ziemann wären 22 Wohneinheiten auf einen Schlag mehr Neuansiedlungen als es im gesamten Straßenverlauf gibt. Es müsse korrigiert werden. Und seinen Worten zufolge sei das die Meinung vieler.

Kein Termin für Räumung der Brandruine

Kärgel betonte, dass die Gemeinde die Kapazitäten bei Schule und auch Kindertagesstätten beachten werde. Zu dem von Ziemann „als Klotz am historischen Marktplatz“ kritisierten Bauvorhaben merkte der Bürgermeister an: „Genaue Termine, wann es auf der Ruine weitergehen wird, haben wir weiterhin nicht.“ Im Dezember hatte er mitgeteilt, dass ein neuer Bauantrag vorliegt. „Es sind weiterhin 15 Einheiten, das Gebäude ist nun einige Meter vom Bordstein entfernt vorgesehen.“

Vor sieben Monaten ist die ehemalige Gaststätte abgebrannt

Die Planungen zeugen laut Ziemann von einem fehlenden Bewusstsein für eine architektonisch angemessene Lösung. „Was wir von den Eigentümern zu erwarten haben, wird uns jeden Tag in Form des verkohlten Schutthaufens vor Augen geführt. Seit sieben Monaten ist man nicht in der Lage, die Ruine zu beseitigen.“

In dieser Hinsicht stimmte ihm Kärgel zu: „Ich kann den stärker werden Unmut im Dorf verstehen.“